Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A, B, C ve D gruplarında ikinci maçlar yapıldı.

Turnuvanın ilk gününde 4 grupta alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

A Grubu

Venezuela- Fildişi Sahili: 87-71

Çin- Polonya: 76-79

Takım Maç G M AS YS Puan 1. Polonya 2 2 - 159 145 4 2. Çin 2 1 1 146 134 3 3. Venezuela 2 1 1 156 151 3 4. Fildişi Sahili 2 - 2 126 157 2

B Grubu

Nijerya- Arjantin: 81-94

Kore- Rusya: 73-87

Takım Maç G M AS YS Puan 1. Arjantin 2 2 - 189 150 4 2. Rusya 2 2 - 169 150 4 3. Nijerya 2 - 2 158 176 2 4. Kore 2 - 2 142 182 2

C Grubu

Tunus- İran: 79-67

Porto Riko- İspanya: 63-73

Takım Maç G M AS YS Puan 1. İspanya 2 2 - 174 125 4 2. Porto Riko 2 1 1 146 154 3 3. Tunus 2 1 1 141 168 3 4. İran 2 - 2 148 162 2

D Grubu

İtalya- Angola: 92-61

Sırbistan- Filipinler: 126-67

Takım Maç G M AS YS Puan 1. Sırbistan 2 2 - 231 126 4 2. İtalya 2 2 - 200 123 4 3. Angola 2 - 2 120 197 2 4. Filipinler 2 - 2 129 234 2

E, F, G ve H gruplarındaki ikinci maçlar yarın

Turnuvada F, G ve H gruplarının ikinci maçları yarın oynanacak.

Bu üç gruptaki maç programı (TSİ) şöyle:

E Grubu: (Şanghay Oriental Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi)

11.30'da Japonya-Çekya

15.30 ABD-Türkiye

F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)

11.00 Karadağ-Yeni Zelanda

15.00 Brezilya-Yunanistan

G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)

11.30 Almanya-Dominik Cumhuriyeti

15.30 Ürdün-Fransa

H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)

10.30 Avustralya-Senegal

14.30 Litvanya-Kanada