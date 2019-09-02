Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

6 saat önce

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A, B, C ve D gruplarında ikinci maçlar yapıldı.

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A, B, C ve D gruplarında ikinci maçlar yapıldı.

Turnuvanın ilk gününde 4 grupta alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

A Grubu

Venezuela- Fildişi Sahili: 87-71

Çin- Polonya: 76-79

TakımMaçGMASYSPuan
1.Polonya22-1591454
2.Çin2111461343
3.Venezuela2111561513
4.Fildişi Sahili2-21261572

B Grubu

Nijerya- Arjantin: 81-94

Kore- Rusya: 73-87

TakımMaçGMASYSPuan
1.Arjantin22-1891504
2.Rusya22-1691504
3.Nijerya2-21581762
4.Kore2-21421822

C Grubu

Tunus- İran: 79-67

Porto Riko- İspanya: 63-73

TakımMaçGMASYSPuan
1.İspanya22-1741254
2.Porto Riko2111461543
3.Tunus2111411683
4.İran2-21481622

D Grubu

İtalya- Angola: 92-61

Sırbistan- Filipinler: 126-67

TakımMaçGMASYSPuan
1.Sırbistan22-2311264
2.İtalya22-2001234
3.Angola2-21201972
4.Filipinler2-21292342

E, F, G ve H gruplarındaki ikinci maçlar yarın

Turnuvada F, G ve H gruplarının ikinci maçları yarın oynanacak.

Bu üç gruptaki maç programı (TSİ) şöyle:

E Grubu: (Şanghay Oriental Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi)

11.30'da Japonya-Çekya

15.30 ABD-Türkiye

F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)

11.00 Karadağ-Yeni Zelanda

15.00 Brezilya-Yunanistan

G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)

11.30 Almanya-Dominik Cumhuriyeti

15.30 Ürdün-Fransa

H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)

10.30 Avustralya-Senegal

14.30 Litvanya-Kanada

Çin Halk Cumhuriyeti, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:14 Kaynak: AA
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