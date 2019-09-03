Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

3 saat önce

Salon: Şanghay Oriental Spor MerkeziHakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Andris Aunkrogers (Letonya), Jong Kuk Kim (Güney Kore)Japonya: Baba 2, Tanaka 7, Hachimura 21, Watanabe 15, Fazekas 12, Joji Takeuchi 2, Shinoyama 7, Hiejima 10Çekya: Bohacik 22, Satoransky 15, Hruban 6, Balvin 7, Kriz 4,...

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Salon: Şanghay Oriental Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Andris Aunkrogers (Letonya), Jong Kuk Kim (Güney Kore)

Japonya: Baba 2, Tanaka 7, Hachimura 21, Watanabe 15, Fazekas 12, Joji Takeuchi 2, Shinoyama 7, Hiejima 10

Çekya: Bohacik 22, Satoransky 15, Hruban 6, Balvin 7, Kriz 4, Schilb 22, Pumprla 7, Auda 6, Peterka

1. Periyot: 18-18

Devre: 40-45

3. Periyot: 55-64

5 faulle çıkan: 37.04 Fazekas (Japonya)

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Çekya, Japonya'yı 89-76 yendi.

Çekya ilk galibiyetini elde etti. İkinci kez mağlup olan Japonya ise ikinci tur şansını yitirdi.

Güney Kore, Japonya, Letonya, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:32 Kaynak: AA
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