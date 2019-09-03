Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

5 saat önce

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E, F, G ve H gruplarında ikinci karşılaşmalar oynandı.

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E, F, G ve H gruplarında ikinci karşılaşmalar oynandı.

E Grubu'nda yer alan Türkiye, ikinci karşılaşmada ABD karşısında iyi performans göstermesine rağmen uzatmada rakibine 93-92 mağlup oldu.

Gruplarda oynanan ikinci karşılaşmalar sonunda ABD, Brezilya, Fransa, Dominik Cumhuriyeti, Litvanya ve Avustralya 2. tura yükselmeyi garantiledi.

A, B, C ve D gruplarındaki ikinci karşılaşmaların ardından Polonya, Arjantin, Rusya, İspanya, Sırbistan ve İtalya 2. turda mücadele etme hakkı elde etmişti.

Bugün 4 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

E Grubu

Japonya-Çekya: 76-89

ABD-Türkiye: 93-92

TakımMaçGMASYSPuan
1.ABD22-1811594
2.Türkiye2111781603
3.Çekya2111561643
4.Japonya2-21431752

F Grubu

Karadağ- Yeni Zelanda: 83-93

Brezilya- Yunanistan: 79-78

TakımMaçGMASYSPuan
1.Brezilya22-1811724
2.Yunanistan2111631393
3.Yeni Zelanda2111871853
4.Karadağ2-21431782

G Grubu

Almanya-Dominik Cumhuriyeti: 68-70

Ürdün-Fransa: 64-103

TakımMaçGMASYSPuan
1.Fransa22-1811384
2.Dominik Cumhuriyeti22-1501444
3.Almanya2-21421482
4.Ürdün2-21401832

H Grubu

Avustralya- Senegal: 81-68

Litvanya- Kanada: 92-69

TakımMaçGMASYSPuan
1.Litvanya22-1931164
2.Avustralya22-1891604
3.Kanada2-21612002
4.Senegal2-21151822

Yarının programı

Turnuvada yarın A, B, C ve D gruplarındaki mücadele oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

A Grubu: (Wukesong Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu - Pekin)

11.00 Fildişi Sahili-Polonya

15.00 Venezuela-Çin

B Grubu: (Wuhan Spor Merkezi - Wuhan)

11.30 Güney Kore-Nijerya

15.30 Rusya-Arjantin

C Grubu: (Guangzhou Spor Salonu - Guangzhou)

11.30 Porto Riko-Tunus

15.30 İspanya-İran

D Grubu: (Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Arena - Foshan)

10.30 Angola-Filipinler

14.30 İtalya-Sırbistan

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:58 Kaynak: AA
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