Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E, F, G ve H gruplarında ikinci karşılaşmalar oynandı.
E Grubu'nda yer alan Türkiye, ikinci karşılaşmada ABD karşısında iyi performans göstermesine rağmen uzatmada rakibine 93-92 mağlup oldu.
Gruplarda oynanan ikinci karşılaşmalar sonunda ABD, Brezilya, Fransa, Dominik Cumhuriyeti, Litvanya ve Avustralya 2. tura yükselmeyi garantiledi.
A, B, C ve D gruplarındaki ikinci karşılaşmaların ardından Polonya, Arjantin, Rusya, İspanya, Sırbistan ve İtalya 2. turda mücadele etme hakkı elde etmişti.
Bugün 4 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
E Grubu
Japonya-Çekya: 76-89
ABD-Türkiye: 93-92
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|ABD
|2
|2
|-
|181
|159
|4
|2.
|Türkiye
|2
|1
|1
|178
|160
|3
|3.
|Çekya
|2
|1
|1
|156
|164
|3
|4.
|Japonya
|2
|-
|2
|143
|175
|2
F Grubu
Karadağ- Yeni Zelanda: 83-93
Brezilya- Yunanistan: 79-78
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Brezilya
|2
|2
|-
|181
|172
|4
|2.
|Yunanistan
|2
|1
|1
|163
|139
|3
|3.
|Yeni Zelanda
|2
|1
|1
|187
|185
|3
|4.
|Karadağ
|2
|-
|2
|143
|178
|2
G Grubu
Almanya-Dominik Cumhuriyeti: 68-70
Ürdün-Fransa: 64-103
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Fransa
|2
|2
|-
|181
|138
|4
|2.
|Dominik Cumhuriyeti
|2
|2
|-
|150
|144
|4
|3.
|Almanya
|2
|-
|2
|142
|148
|2
|4.
|Ürdün
|2
|-
|2
|140
|183
|2
H Grubu
Avustralya- Senegal: 81-68
Litvanya- Kanada: 92-69
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Litvanya
|2
|2
|-
|193
|116
|4
|2.
|Avustralya
|2
|2
|-
|189
|160
|4
|3.
|Kanada
|2
|-
|2
|161
|200
|2
|4.
|Senegal
|2
|-
|2
|115
|182
|2
Yarının programı
Turnuvada yarın A, B, C ve D gruplarındaki mücadele oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.
Karşılaşmaların TSİ programı şöyle:
A Grubu: (Wukesong Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu - Pekin)
11.00 Fildişi Sahili-Polonya
15.00 Venezuela-Çin
B Grubu: (Wuhan Spor Merkezi - Wuhan)
11.30 Güney Kore-Nijerya
15.30 Rusya-Arjantin
C Grubu: (Guangzhou Spor Salonu - Guangzhou)
11.30 Porto Riko-Tunus
15.30 İspanya-İran
D Grubu: (Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Arena - Foshan)
10.30 Angola-Filipinler
14.30 İtalya-Sırbistan