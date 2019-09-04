Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

1 saat önce

Salon: Foshan Uluslararası Spor ve Kültürel ArenaHakemler: Steven Anderson (ABD), Yohan Rosso (Fransa), Jung Yu (Tayvan)İtalya: Belinelli 15, Gallinari 26, Datome 5, Hackett 13, Biligha, Vitali, Gentile 11, Della Valle, Tessitori, Abass 5, Brooks 2Sırbistan: Jovic 11, Lucic 2, Bogdanovic...

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Salon: Foshan Uluslararası Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültürel Arena

Hakemler: Steven Anderson (ABD), Yohan Rosso (Fransa), Jung Yu (Tayvan)

İtalya: Belinelli 15, Gallinari 26, Datome 5, Hackett 13, Biligha, Vitali, Gentile 11, Della Valle, Tessitori, Abass 5, Brooks 2

Sırbistan: Jovic 11, Lucic 2, Bogdanovic 31, Bircevic, Milutinov 4, Simonovic, Marjanovic 6, Raduljica 12, Bjelica 5, Micic 6, Guduric, Jokic 15

1. Periyot: 23-28

Devre: 45-50

3. Periyot: 57-70

5 faulle çıkan: 37.53 Lucic (Sırbistan)

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası D Grubu son maçında Sırbistan, İtalya'yı 92-77 mağlup etti.

Gruptaki 3 maçını da kazanan Sırbistan 2. tura lider olarak çıkarken, üst turda mücadele edecek İtalya ise 2 galibiyette kaldı.

Tayvan, Fransa, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:20 Kaynak: AA
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