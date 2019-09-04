Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

53 dakika önce

Salon: GuangzhouHakemler: Michael Weiland (Kanada), Arnaud Kom Njilo (Kamerun), Nan Ye (Çin)İspanya: Rubio 5, Claer 11, Fernandez 9, Hernangomez 11, Gasol 16, Colom 2, Llull 3, Ribas 2, Beiran 2, Oriola 4, Hernangomez Geuer 8İran: Nik Khahbahrami 8, Jamshidi Jafarabadi 15, Zangeneh...

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Salon: Guangzhou

Hakemler: Michael Weiland (Kanada), Arnaud Kom Njilo (Kamerun), Nan Ye (Çin)

İspanya: Rubio 5, Claer 11, Fernandez 9, Hernangomez 11, Gasol 16, Colom 2, Llull 3, Ribas 2, Beiran 2, Oriola 4, Hernangomez Geuer 8

İran: Nik Khahbahrami 8, Jamshidi Jafarabadi 15, Zangeneh 7, Yakchhalidehkordi 5, Haddadi 10, Geramipoor 5, Mashayekhi 2, Mozafarivanani, Rostampour 13

1. Periyot: 18-21

Devre: 33-31

3. Periyot: 52-53

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası C Grubu son karşılaşmasında İspanya, İran'ı 73-65 yendi.

Üst turda mücadele hakkını daha önce garantileyen ve 3 maçını da kazanan İspanya, lider olarak gruptan çıktı.

Klasman maçlarında mücadele edecek İran ise üst üste üçüncü kez mağlup oldu.

Kamerun, İspanya, Kanada, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:44 Kaynak: AA
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