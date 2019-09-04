Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

6 saat önce

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A, B, C ve D gruplarında üçüncü karşılaşmalar sonunda mücadele tamamlandı.

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A, B, C ve D gruplarında üçüncü karşılaşmalar sonunda mücadele tamamlandı.

Bu gruplarda Polonya, Arjantin, Rusya, İspanya, Sırbistan ve İtalya daha önce 2. tura yükselmeyi garantilerken, Venezuela ile Porto Riko da son karşılaşmalarını kazanarak aynı başarıyı gösterdi.

Gruplarında ilk iki sırada yer alamayan Çin, Fildişi Sahili, Nijerya, Güney Kore, Tunus, İran, Angola ve Filipinler, olimpiyat elemeleri oynama hakkı için klasman karşılaşmalarına çıkacak.

Turnuvanın beşinci gününde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

A Grubu

Fildişi Sahili-Polonya: 63-80

Venezuela-Çin: 72-59

TakımMaçGMASYSPuan
1.Polonya33-2392086
2.Venezuela3212282015
3.Çin3122052064
4.Fildişi Sahili3-31892373

B Grubu

Güney Kore-Nijerya: 66-108

Rusya-Arjantin: 61-69

TakımMaçGMASYSPuan
1.Arjantin33-2582116
2.Rusya3212302195
3.Nijerya3122662424
4.Kore3-32082903

C Grubu

Porto Riko-Tunus: 67-64

İspanya-İran: 73-65

TakımMaçGMASYSPuan
1.İspanya33-2471906
2.Porto Riko3212132185
3.Tunus3122052354
4.İran3-32132353

D Grubu

Angola-Filipinler: 84-81

İtalya-Sırbistan: 77-92

TakımMaçGMASYSPuan
1.Sırbistan33-3232036
2.İtalya3212772155
3.Angola3122042784
4.Filipinler3-32103183

1. tur mücadelesi yarın tamamlanacak

Dünya Kupası'nda 1. tur mücadelesi yarın 4 grupta oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Maçların TSİ programı şöyle:

E Grubu (Şanghay Oriental Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi)

11.30 Türkiye-Çekya

15.30 ABD-Japonya

F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)

11.00 Brezilya-Karadağ

15.00 Yunanistan-Yeni Zelanda

G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)

11.30 Almanya-Ürdün

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Fransa

H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)

10.30 Kanada-Senegal

14.30 Litvanya-Avustralya

Çin Halk Cumhuriyeti, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:28 Kaynak: AA
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