Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

1 saat önce

Salon: Nanjing Gençlik Olimpik Spor ParkıHakemler: Antonio Conde (İspanya), Andres Gaston Bartel Maina (Uruguay), Michal Proc (Polonya)Brezilya: Vitor Benite 9, Bruno Caboclo, Cristiano Felicio 14, Marcelinho Huertas 16, Didi Louzada 2, Leandrinho Barbosa 8, Alex Garcia 11, Rafa Luz 2,...

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Salon: Nanjing Gençlik Olimpik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Parkı

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Andres Gaston Bartel Maina (Uruguay), Michal Proc (Polonya)

Brezilya: Vitor Benite 9, Bruno Caboclo, Cristiano Felicio 14, Marcelinho Huertas 16, Didi Louzada 2, Leandrinho Barbosa 8, Alex Garcia 11, Rafa Luz 2, Marquinhos Sousa 13, Anderson Varejao 9

Karadağ: Milko Bjelica 9, Derek Needham 16, Petar Popovic 10, Dino Radoncic 6, Marko Todorovic 1, Bojan Dubljevic 10, Aleksa Popovic 5, Nemanja Radovic 2, Suad Sehovic 3, Sead Sehovic 3, Nikola Vucevic 8

1. Periyot: 19-20

Devre: 43-38

3. Periyot: 66-54

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın F Grubu maçında Brezilya, Karadağ'ı 84-73 yendi.

Gruptaki tüm maçlarını kazanan Brezilya ikinci tura yükselirken, galibiyeti bulunmayan Karadağ son sırada yer aldı ve klasman mücadelesi verecek.

Brezilya, Uruguay, Polonya, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:06 Kaynak: AA
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