Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

2 saat önce

Salon: DongguanHakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Leonardo Damian Zalazar (Arjantin), Alexis Mercado Pacheco (Porto Riko)Litvanya: Grigonis 19, Kalnietis 9, Sabonis 12, Valanciunas 7, Butkevicius, Maciulis 3, Jankunas, Kuzminskas 3, Lekavicius 15, Seibutis 8, Ulanovas 6Avustralya: Mills...

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Salon: Dongguan

Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Leonardo Damian Zalazar (Arjantin), Alexis Mercado Pacheco (Porto Riko)

Litvanya: Grigonis 19, Kalnietis 9, Sabonis 12, Valanciunas 7, Butkevicius, Maciulis 3, Jankunas, Kuzminskas 3, Lekavicius 15, Seibutis 8, Ulanovas 6

Avustralya: Mills 23, Dellavedova 10, Ingles 2, Landale 10, Baynes 21, Goulding 2, Kay 11, Bogut 4, Creek 4

1. Periyot: 19-27

Devre: 41-52

3. Periyot: 60-68

5 faulle çıkanlar: 34.43 Bogut (Avustralya), 39.52 Lekavicius (Litvanya)

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası H Grubu son maçında Avustralya, Litvanya'yı 87-82 mağlup etti.

Daha önce 2. turda mücadele hakkını elde eden takımlardan Avustralya 3 maçını kazanarak H Grubu'nu lider tamamlarken, Litvanya 2 galibiyet sonunda ikinci sırada yer aldı.

Porto Riko, Avustralya, Arjantin, Litvanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:42 Kaynak: AA
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