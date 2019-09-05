Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E, F, G ve H gruplarındaki üçüncü ve son maçlar oynandı.

Son karşılaşmalar öncesi gruptan çıkmayı garantileyen ABD, Brezilya, Fransa, Dominik Cumhuriyeti, Avustralya ve Litvanya'nın ardından Çekya ve Yunanistan da 2. tura yükseldi.

Gruplarında ilk iki sırada yer alamayan Türkiye, Japonya, Yeni Zelanda, Karadağ, Almanya, Ürdün, Kanada ve Senegal, olimpiyat elemelerinde oynamaya hak kazanmak için klasman karşılaşmalarına çıkacak.

Turnuvanın altıncı gününde alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

E Grubu

Türkiye-Çekya: 76-91

ABD-Japonya: 98-45

Takım Maç G M AS YS Puan 1. ABD 3 3 0 279 204 6 2. Çekya 3 2 1 247 240 5 3. Türkiye 3 1 2 254 251 4 4. Japonya 3 0 3 188 273 3

F Grubu

Brezilya-Karadağ: 84-73

Yunanistan-Yeni Zelanda: 103-97

Takım Maç G M AS YS Puan 1. Brezilya 3 3 0 265 245 6 2. Yunanistan 3 2 1 266 236 5 3. Yeni Zelanda 3 1 2 284 288 4 4. Karadağ 3 0 3 216 262 3

G Grubu

Almanya-Ürdün: 96-62

Dominik Cumhuriyeti-Fransa: 56-90

Takım Maç G M AS YS Puan 1. Fransa 3 3 0 271 194 6 2. Dominik Cumhuriyeti 3 2 1 206 234 5 3. Almanya 3 1 2 238 210 4 4. Ürdün 3 0 3 202 279 3

H Grubu

Kanada-Senegal: 82-60

Litvanya-Avustralya: 82-87

Takım Maç G M AS YS Puan 1. Avustralya 3 3 0 276 242 6 2. Litvanya 3 2 1 275 203 5 3. Kanada 3 1 2 243 260 4 4. Senegal 3 0 3 175 264 3

Türkiye klasman maçları oynayacak



Turnuvaya ilk turda veda eden milli takım, olimpiyat elemeleri için klasman maçlarına çıkacak. Türkiye; Yeni Zelanda, Karadağ ve Japonya'nın bulunduğu O Grubu'nda mücadele edecek.



Ay-yıldızlılar, O Grubu'ndaki ilk maçında 7 Eylül Cumartesi günü TSİ 14.30'da Karadağ, ikinci maçında da 9 Eylül Pazartesi günü TSİ 14.30'da Yeni Zelanda ile karşılaşacak.



Klasman gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.

2. tur yarın başlıyor

2019 FIBA Dünya Kupası'nda 2. tur müsabakaları 6-9 Eylül tarihlerinde yapılacak.

16 takım, yine 4'erli gruplarda mücadele edecek. Ekiplerin ilk turda aldığı sonuçlar, 2. tura taşınacak.

Takımlar, 2. tur gruplarında ikişer maç oynayacak. İlk turda aynı grupta yer almayan takımlar arasındaki karşılaşmalar sonucu ilk 2'ye girenler, çeyrek finalist olacak.

İkinci tur gruplarının dağılımı şöyle:

I Grubu: Arjantin, Polonya, Venezuela, Rusya

J Grubu: Sırbistan, İspanya, İtalya, Porto Riko

K Grubu: ABD, Brezilya, Çekya, Yunanistan

L Grubu: Avustralya, Fransa, Dominik Cumhuriyeti, Litvanya

Yarın oynanacak karşılaşmalar şu saatlerde (TSİ) başlayacak:

I Grubu

11.00 Polonya-Rusya

15.00 Arjantin-Venezuela

J Grubu

11.30 Sırbistan-Porto Riko

15.30 İspanya-İtalya