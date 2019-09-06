Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
1 saat önce
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda klasman maçları başladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:08 Kaynak: AA
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda klasman maçları başladı.
M Grubu'nda oynanan mücadelede Nijerya, Fildişi Sahili'ni 83-66 mağlup etti. Nijerya, rakibi karşısında devreyi de 37-35 önde kapadı.
N Grubu'nda ise Angola ile İran karşı karşıya geldi. Angola'nın ikinci çeyreğini 29-28 önde tamamladığı mücadeleden İran 71-62 galip ayrıldı.
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