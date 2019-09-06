Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

1 saat önce

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda klasman maçları başladı.

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda klasman maçları başladı.

M Grubu'nda oynanan mücadelede Nijerya, Fildişi Sahili'ni 83-66 mağlup etti. Nijerya, rakibi karşısında devreyi de 37-35 önde kapadı.

N Grubu'nda ise Angola ile İran karşı karşıya geldi. Angola'nın ikinci çeyreğini 29-28 önde tamamladığı mücadeleden İran 71-62 galip ayrıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Nijerya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:08 Kaynak: AA
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