Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

43 dakika önce

Salon: Wuhan Spor Merkezi Hakemler: Steven Anderson (ABD), Guilherme Locatelli (Brezilya), Omar Bermudez Mariscal (Meksika) İspanya: Rubio 15, Claver 7, Fernandez 5, Hernangomez 16, Gasol 2, Llull 11, Ribas 5, Oriola 2, Hernangomez Geuer 4 İtalya: Gallinari 15, Belinelli 7, Datome 12, Hackett...

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Salon: Wuhan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi


Hakemler: Steven Anderson (ABD), Guilherme Locatelli (Brezilya), Omar Bermudez Mariscal (Meksika)


İspanya: Rubio 15, Claver 7, Fernandez 5, Hernangomez 16, Gasol 2, Llull 11, Ribas 5, Oriola 2, Hernangomez Geuer 4


İtalya: Gallinari 15, Belinelli 7, Datome 12, Hackett 5, Biligha 6, Vitali, Gentile 7, Della Valle 6, Tessitori 1, Brooks 1


1. Periyot: 18-18

Devre: 30-31

3. Periyot: 50-48

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur J Grubu mücadelesinde İspanya, İtalya'yı 67-60 yendi.

İspanya, 4'te 4 yaptı. İtalya ise turnuvada ikinci kez mağlup oldu.

Brezilya, Meksika, İspanya, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:22 Kaynak: AA
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