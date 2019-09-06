Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda I ve J gruplarındaki ilk maçlar oynandı.

I Grubu'nda Arjantin ve Polonya, J Grubu'nda ise Sırbistan ve İspanya, turnuvada çıktıkları 4. maçtan da galip ayrıldı. Böylece dört takım da ikinci tur gruplarındaki son karşılaşmalar öncesi adlarını çeyrek finale yazdırdı.

I Grubu'nda Rusya ve Venezuela, J Grubu'nda da İtalya ve Porto Riko, çeyrek final şansını kaybetti.

Turnuvanın 7. günündeki ikinci tur maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

I Grubu

Polonya-Rusya: 79-74

Arjantin-Venezuela: 87-67

Takım Maç G M AS YS Puan 1. Arjantin 4 4 0 345 278 8 2. Polonya 4 4 0 318 282 8 3. Rusya 4 2 2 304 298 6 4. Venezuela 4 2 2 295 297 6

J Grubu

Sırbistan-Porto Riko: 90-47

İspanya-İtalya: 67-60

Takım Maç G M AS YS Puan 1. Sırbistan 4 4 0 413 250 8 2. İspanya 4 4 0 314 250 8 3. İtalya 4 2 2 337 282 6 4. Porto Riko 4 2 2 260 308 6

Yarının programı

Yarınki ikinci tur karşılaşmaları şu saatlerde (TSİ) başlayacak:



K Grubu



11.30 Brezilya-Çekya

15.30 ABD-Yunanistan

L Grubu



11.00 Avustralya-Dominik Cumhuriyeti

15.00 Fransa-Litvanya