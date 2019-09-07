Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

2019 FIBA Dünya Kupası P Grubu klasman maçında Kanada, Ürdün'ü 126-71 yendi.

Şangay kentinde oynanan maçın devresini 63-35 önde geçen Kanada, salondan da 126-71 galip ayrıldı.

Kanada turnuvada ikinci galibiyetini alarak olimpiyat elemeleri için iddiasını sürdürdü. Ürdün ise üst üste dördüncü kez mağlup oldu.