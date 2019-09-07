Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
39 dakika önce
2019 FIBA Dünya Kupası P Grubu klasman maçında Kanada, Ürdün'ü 126-71 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:48 Kaynak: AA
2019 FIBA Dünya Kupası P Grubu klasman maçında Kanada, Ürdün'ü 126-71 yendi.
Şangay kentinde oynanan maçın devresini 63-35 önde geçen Kanada, salondan da 126-71 galip ayrıldı.
Kanada turnuvada ikinci galibiyetini alarak olimpiyat elemeleri için iddiasını sürdürdü. Ürdün ise üst üste dördüncü kez mağlup oldu.
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