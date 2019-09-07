Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Son Dakika Spor Haber

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

39 dakika önce

2019 FIBA Dünya Kupası P Grubu klasman maçında Kanada, Ürdün'ü 126-71 yendi.

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

2019 FIBA Dünya Kupası P Grubu klasman maçında Kanada, Ürdün'ü 126-71 yendi.

Şangay kentinde oynanan maçın devresini 63-35 önde geçen Kanada, salondan da 126-71 galip ayrıldı.

Kanada turnuvada ikinci galibiyetini alarak olimpiyat elemeleri için iddiasını sürdürdü. Ürdün ise üst üste dördüncü kez mağlup oldu.

Kanada, Ürdün, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Medya Direktörü'nden cezalara manidar gönderme!
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün maaşına zam yapacak 23 yıllık kariyerini noktalayan Samuel Eto'o, futbolu bıraktı Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 13:28:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]