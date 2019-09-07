Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

1 saat önce

Salon: Shenzen Bay Spor MerkeziHakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Julio Cesar Anaya Freile (Panama), Andris Aunkrogers (Letonya)Brezilya: Garcia 7, Luz 6, Varejao 2, Benite 12, Caboclo 5, Barbosa 11, Sousa 7, Huertas 11, Felicio 8, Louzada, Mateus 2Çekya: Satoransky 20, Kriz 6, Hruban 8,...

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Salon: Shenzen Bay Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Julio Cesar Anaya Freile (Panama), Andris Aunkrogers (Letonya)

Brezilya: Garcia 7, Luz 6, Varejao 2, Benite 12, Caboclo 5, Barbosa 11, Sousa 7, Huertas 11, Felicio 8, Louzada, Mateus 2

Çekya: Satoransky 20, Kriz 6, Hruban 8, Bohacik 12, Balvin 15, Pumprla 5, Sirina 2, Palyza, Vyoral, Schilb 6, Auda 14, Peterka 5

1. Periyot: 16-20

Devre: 32-45

3. Periyot: 46-65

2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur K Grubu mücadelesinde Çekya, Brezilya'yı 93-71 mağlup etti.

Türkiye'yi saf dışı bırakarak 2. tura yükselen Çekya, turnuvada üçüncü galibiyetini aldı ve çeyrek final şansını güçlendirdi.

Brezilya ise Dünya Kupası'ndaki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Brezilya, Letonya, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:46 Kaynak: AA
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