Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

19 dakika önce

Salon: Gençlik Olimpik Spor ParkıHakemler: Tolga Şahin (İtalya), Juan Fernandez (Arjantin), Luis Castillo (İspanya)Avustralya: Baynes 10, Mills 19, Ingles 2, Dellavedova 6, Landale 13, Bogut 8, Goulding 15, Creek, Kay 7, Sobey 2Dominik Cumhuriyeti: Baez 10, Vargas 16, Rojas 4, Liz 14, Solano...

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Salon: Gençlik Olimpik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Parkı

Hakemler: Tolga Şahin (İtalya), Juan Fernandez (Arjantin), Luis Castillo (İspanya)

Avustralya: Baynes 10, Mills 19, Ingles 2, Dellavedova 6, Landale 13, Bogut 8, Goulding 15, Creek, Kay 7, Sobey 2

Dominik Cumhuriyeti: Baez 10, Vargas 16, Rojas 4, Liz 14, Solano 6, Ramon 1, Pena, Roberts 8, Mendoza 12, Montero 5

1. Periyot: 24-19

Devre: 40-38

3. Periyot: 57-52

Beş faulle çıkanlar: 24.56 Baynes (Avustralya), 39.11 Solano (Dominik Cumhuriyeti)

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur L Grubu'nda Avustralya, Dominik Cumhuriyeti'ni 82-76 mağlup etti.

Avustralya üst üste dördüncü galibiyetini alırken, Dominik Cumhuriyeti ikinci kez mağlup oldu.

Avustralya, Arjantin, İspanya, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:38 Kaynak: AA
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