Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda K ve L Gruplarında ilk maçlar yapıldı.
K Grubu'nda Çekya, Brezilya'yı 93-71 mağlup ederken, ABD, Yunanistan'ı 69-53 yendi.
L Grubu'nda ise Avustralya, Dominik Cumhuriyeti'ni 82-76 ile geçerken, Fransa, Litvanya'yı 78-75 mağlup etti.
Kupada iki grupta alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
K Grubu:
Brezilya-Çekya: 71-93
ABD-Yunanistan: 69-53
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|ABD
|4
|4
|0
|340
|257
|8
|2.
|Çeyka
|4
|3
|1
|348
|311
|7
|3.
|Brezilya
|4
|3
|1
|336
|338
|7
|4.
|Yunanistan
|4
|2
|2
|319
|305
|6
L Grubu:
Avustralya-Dominik Cumhuriyeti: 82-76
Fransa-Litvanya: 78-75
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Fransa
|4
|4
|0
|349
|269
|8
|2.
|Avustralya
|4
|4
|0
|358
|318
|8
|3.
|Litvanya
|4
|2
|2
|350
|281
|6
|4.
|Dominik Cumhuriyeti
|4
|2
|2
|282
|316
|6
Yarınki ikinci tur karşılaşmalarının programı şöyle:
I Grubu:
11.00 Venezuela-Rusya
15.00 Polonya-Arjantin
J Grubu:
11.30 Porto Riko-İtalya
15.30 İspanya-Sırbistan