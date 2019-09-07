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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

1 saat önce

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda K ve L Gruplarında ilk maçlar yapıldı.

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda K ve L Gruplarında ilk maçlar yapıldı.

K Grubu'nda Çekya, Brezilya'yı 93-71 mağlup ederken, ABD, Yunanistan'ı 69-53 yendi.

L Grubu'nda ise Avustralya, Dominik Cumhuriyeti'ni 82-76 ile geçerken, Fransa, Litvanya'yı 78-75 mağlup etti.

Kupada iki grupta alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

K Grubu:

Brezilya-Çekya: 71-93

ABD-Yunanistan: 69-53

TakımMaçGMASYSPuan
1.ABD4403402578
2.Çeyka431348 311 7
3.Brezilya4313363387
4.Yunanistan 422319 305 6

L Grubu:

Avustralya-Dominik Cumhuriyeti: 82-76

Fransa-Litvanya: 78-75

TakımMaçGMASYSPuan
1.Fransa4403492698
2. Avustralya 440358 318 8
3.Litvanya 4223502816
4.Dominik Cumhuriyeti 422282 316 6

- Yarının programı

Yarınki ikinci tur karşılaşmalarının programı şöyle:

I Grubu:

11.00 Venezuela-Rusya

15.00 Polonya-Arjantin

J Grubu:

11.30 Porto Riko-İtalya

15.30 İspanya-Sırbistan

Amerika Birleşik Devletleri, Dominik Cumhuriyeti, Avustralya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:56 Kaynak: AA
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