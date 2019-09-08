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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

39 dakika önce

2019 FIBA Dünya Kupası 17-32'ncilik klasman etabında Güney Kore, Fildişi Sahili'ni 80-71, Tunus ise Angola'yı 86-84 yendi.

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

2019 FIBA Dünya Kupası 17-32'ncilik klasman etabında Güney Kore, Fildişi Sahili'ni 80-71, Tunus ise Angola'yı 86-84 yendi.

M Grubu'nda Çin'in Guangzho kentinde Güney Kore-Fildişi Sahili maçı oynandı. Güney Kore, ilk yarısını 50-30 önde kapattığı karşılaşmayı 80-71 kazandı.

Güney Kore, turnuvaya ilk galibiyetini alarak veda ederken, Fildişi Sahili ise beşinci ve son maçını da kaybetti.

N Grubu'nda ise Pekin'de Tunus, ilk yarısını 52-37 önde kapattığı karşılaşmada Angola'yı 84-82 mağlup etti.

Tunus şampiyonayı 3. galibiyetini alarak tamamlarken, Angola 5. ve son maçında 4. yenilgisini aldı.

Fildişi Sahili, Güney Kore, Angola, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:04 Kaynak: AA
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