Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

53 dakika önce

Salon: FoshanHakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Matthew Albert Myers (ABD), Yu Jung (Tayvan)Polonya: Slaughter 16, Ponitka 4, Waczynski 6, Cel 6, Hrycaniuk 2, Gruszecki 11, Kulig 5, Balcerowski 4, Sokolowski 9, Olejniczak 2, Koszarek, LaczynskiArjantin: Campazzo 7, Brussino 10, Garino...

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Salon: Foshan

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Matthew Albert Myers (ABD), Yu Jung (Tayvan)

Polonya: Slaughter 16, Ponitka 4, Waczynski 6, Cel 6, Hrycaniuk 2, Gruszecki 11, Kulig 5, Balcerowski 4, Sokolowski 9, Olejniczak 2, Koszarek, Laczynski

Arjantin: Campazzo 7, Brussino 10, Garino 9, Scola 21, Delia 12, Vildoza 3, Laprovittola 7, Fjellerup 9, Deck 9, Redivo 4, Gallizzi, Caffaro

1. Periyot: 14-20

Devre: 27-42

3. Periyot: 41-70

2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur I Grubu'nun son maçında Arjantin, Polonya'yı 91-65 yendi.

Çeyrek finale çıkmayı garantileyen takımların mücadelesinde sahadan galip ayrılan Arjantin lider, Polonya ise grubu 2. sırada bitirdi.

Bosna - Hersek, Polonya, Tayvan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:28 Kaynak: AA
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