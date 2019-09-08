Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
45 dakika önce
Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda iki klasman maçı oynandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:34 Kaynak: AA
Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda iki klasman maçı oynandı.
M Grubu'nda oynanan müsabakada Nijerya, Çin'i 86-73 yendi. Nijerya, rakibi karşısında devreyi de 35-31 önde kapadı.
N Grubu'nda ise İran ile Filipinler karşılaştı. İran, soyunma odasına 48-34 önde gittiği maçtan 95-75 galip ayrıldı.
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