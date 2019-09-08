Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

1 saat önce

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın klasman mücadelesinde M ve N gruplarındaki ikinci karşılaşmalar oynandı.

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın klasman mücadelesinde M ve N gruplarındaki ikinci karşılaşmalar oynandı.

Nijerya, M Grubu'nda Çin'i 86-73 yenerek üçüncü galibiyetini aldı ve Afrika kıtasından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

N Grubu'nda ise İran, Filipinler'i 95-75 mağlup ederek ikinci galibiyetine ulaştı ve Asya kıtasından Tokyo 2020'ye katılacak takım oldu.

Turnuvanın 9. günündeki klasman maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

M Grubu:

Fildişi Sahili- Güney Kore: 71-80

Çin-Nijerya: 73-86

TakımMaçGMASYSPuan
1Nijerya 532435381 8
2Çin523355 365 7
3Güney Kore 514361 4386
4Fildişi Sahili 505326400 5

N Grubu:

Tunus- Angola: 86-84

İran-Filipinler: 95-75

TakımMaçGMASYSPuan
1Tunus 5323773868
2İran 523379 372 7
3Angola5143504356
4Filipinler505352 499

5

Yarının programı

O Grubu:

10.30 Japonya-Karadağ

14.30 Türkiye-Yeni Zelanda

P Grubu:

11.00 Ürdün-Senegal

15.00 Almanya-Kanada

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, İran, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:26 Kaynak: AA
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