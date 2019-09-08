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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

41 dakika önce

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda I ve J gruplarında ikinci maçlar yapıldı.

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda I ve J gruplarında ikinci maçlar yapıldı.

I Grubu'nda çeyrek finali önceden garantileyen takımların maçında Arjantin, Polonya'yı 91-65 yendi. Grupta Arjantin lider, Polonya ikinci oldu.

J Grubu'nda son 8'e kalan ekiplerin mücadelesinde ise İspanya, Sırbistan'ı 81-69 mağlup etti. İspanya'nın birinci olduğu grupta Sırbistan ikinci sırayı aldı.

Çeyrek finalde Arjantin-Sırbistan ve İspanya-Polonya eşleşmeleri oluştu.

Kupada iki grupta alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

I Grubu:

Venezuela- Rusya: 60-69

Polonya-Arjantin: 65-91

TakımMaçGMASYSPuan
1.Arjantin55043634310
2.Polonya541383 373 9
3.Rusya5323733588
4.Venezuela 523355366 7

J Grubu:

Porto Riko- İtalya: 89-94

İspanya-Sırbistan: 81-69

TakımMaçGMASYSPuan
1.İspanya55039531910
2.Sırbistan541482 331 9
3.İtalya5324313718
4.Porto Riko523349 402 7

- Yarının programı

K Grubu:

11.30 Çekya-Yunanistan

15.30 ABD-Brezilya

L Grubu:

11.00 Dominik Cumhuriyeti-Litvanya

15.00 Fransa-Avustralya

Arjantin, İspanya, Polonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:04 Kaynak: AA
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