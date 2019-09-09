Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

1 saat önce

Salon: Nanjing Gençlik Olimpik Spor ParkıHakemler: Steven Anderson (ABD), Martins Kozlovskis (Letonya), Intae Hwang (Güney Kore)Dominik Cumhuriyeti: Baez 5, Vargas 8, Rojas 11, Liz 7, Solano 4, Garcia, Pena, Roberts 2, Mendoza 14, Suero, Montero 4Litvanya: Kalnietis 5, Kuzminskas 12, Grigonis...

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Salon: Nanjing Gençlik Olimpik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Parkı

Hakemler: Steven Anderson (ABD), Martins Kozlovskis (Letonya), Intae Hwang (Güney Kore)

Dominik Cumhuriyeti: Baez 5, Vargas 8, Rojas 11, Liz 7, Solano 4, Garcia, Pena, Roberts 2, Mendoza 14, Suero, Montero 4

Litvanya: Kalnietis 5, Kuzminskas 12, Grigonis 2, Giedraitis 2, Valanciunas 19, Maciulis 1, Jankunas 4, Seibutis, Ulanovas 5, Butkevicius 5, Lekavicius 19

1. Periyot: 14-19

Devre: 24-38

3. Periyot: 39-52

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur L Grubu mücadelesinde Litvanya, Dominik Cumhuriyeti'ni 74-55 yendi.

Turnuvayı Litvanya 3, Dominik Cumhuriyeti ise 2 galibiyetle tamamladı.

Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Nanjing, Letonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:00 Kaynak: AA
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