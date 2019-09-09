Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Son Dakika Spor Haber

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

1 saat önce

2019 FIBA Dünya Kupası'nda 17-32 klasman maçlarında Karadağ, Japonya'yı 80-65, Ürdün ise Senegal'i 79-77 yendi.

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

2019 FIBA Dünya Kupası'nda 17-32 klasman maçlarında Karadağ, Japonya'yı 80-65, Ürdün ise Senegal'i 79-77 yendi.

O Grubu'nda Çin'in Dongguan kentinde Japonya-Karadağ maçı oynandı. Karadağ, ilk yarısını 40-33 önde kapattığı karşılaşmayı 80-65 kazandı.

Karadağ, turnuvaya ilk galibiyetini alarak veda ederken Japonya ise beşinci ve son maçını da kaybetti.

P Grubu'nda Şangay'da oynanan maçta ise Senegal, ilk yarısını 36-35 önde kapattığı karşılaşmada Ürdün'e 79-77 mağlup oldu.

Ürdün şampiyonaya ilk galibiyetini alarak veda etti, Senegal ise 5. ve son maçından da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Senegal, Japonya, Karadağ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim, Hamzaoğlu iddiaları sonrasında ekibiyle toplantı yaptı
Galatasaray, Falcao transferi için Jorge Mendes'e 1,5 milyon euro ödeyecek Ersun Yanal, Tolgay Arslan'a kademeli olarak şans verecek Bursaspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo'dan iyi haber geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:22:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]