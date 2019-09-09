Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

5 dakika önce

Salon: Shenzen Bay Spor MerkeziHakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Andris Aunkrogers (Letonya), Wojciech Liszka (Polonya)Çekya: Satoransky 13, Bohacik 25, Hruban 11, Kriz 2, Balvin 6, Pumprla 2, Peterka 5, Auda 13, Vyoral, SirinaYunanistan: Calathes 27, Sloukas 16, Papapetrou 3,...

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Salon: Shenzen Bay Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Andris Aunkrogers (Letonya), Wojciech Liszka (Polonya)

Çekya: Satoransky 13, Bohacik 25, Hruban 11, Kriz 2, Balvin 6, Pumprla 2, Peterka 5, Auda 13, Vyoral, Sirina

Yunanistan: Calathes 27, Sloukas 16, Papapetrou 3, Giannis Antetokounmpo 12, Bourousis 2, Printezis 6, Papanikolaou 5, Larentzakis 2, Papagiannis, Thanasis Antetokounmpo 11

1. Periyot: 12-18

Devre: 33-32

3. Periyot: 49-57

Beş faulle çıkanlar: 35.13 Auda (Çekya), 34.08 Giannis Antetokounmpo (Yunanistan)

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur K Grubu mücadelesinde Yunanistan, Çekya'yı 84-77 mağlup etti.

Yunanistan üçüncü galibiyetini elde ederken, Çekya ikinci kez mağlup oldu.

K Grubu'ndaki son maç ABD ile Brezilya arasında TSİ 15.30'da yapılacak.

Yunanistan, Letonya, Polonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:56 Kaynak: AA
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