Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

1 saat önce

Salon: Nanjing Gençlik Olimpik Spor ParkıHakemler: Tolga Şahin (İtalya), Juan Fernandez (Arjantin), Luis Castillo (İspanya)Fransa: Batum 13, Fournier 31, Gobert 8, M'baye 2, Ntilikina 7, de Colo 26, Poirier 2, Lessort, Albicy 9, ToupaneAvustralya: Ingles 23, Baynes 21, Landale 5, Mills...

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Salon: Nanjing Gençlik Olimpik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Parkı

Hakemler: Tolga Şahin (İtalya), Juan Fernandez (Arjantin), Luis Castillo (İspanya)

Fransa: Batum 13, Fournier 31, Gobert 8, M'baye 2, Ntilikina 7, de Colo 26, Poirier 2, Lessort, Albicy 9, Toupane

Avustralya: Ingles 23, Baynes 21, Landale 5, Mills 30, Dellavedova 6, Bogut 7, Creek 8, Kay, Goulding

1. Periyot: 24-23

Devre: 46-46

3. Periyot: 75-71

5 faulle çıkanlar: 36.21 Bogut (Avustralya), 39.31 Gobert (Fransa)

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası ikinci tur L Grubu'nda Avustralya, Fransa'yı 100-98 yendi.

Avustralya grupta lider, Fransa ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.

Arjantin, İspanya, İtalya, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:04 Kaynak: AA
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