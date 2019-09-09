Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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2019 FIBA Dünya Kupası'nda 17-32 klasman maçında P Grubu'nda Almanya, Kanada'yı 82-76 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:06 Kaynak: AA
2019 FIBA Dünya Kupası'nda 17-32 klasman maçında P Grubu'nda Almanya, Kanada'yı 82-76 yendi.
P Grubu'nda Çin'in Şanghay şehrinde Almanya-Kanada maçı oynandı. Almanya, ilk yarısını 36-33 önde kapattığı karşılaşmayı 82-76 kazandı.
Almanya, turnuvada üçüncü galibiyetini elde ederken, Kanada ise şampiyonayı üç yenilgiyle tamamladı.
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