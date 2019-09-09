Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Son Dakika Spor Haber

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

1 saat önce

2019 FIBA Dünya Kupası'nda 17-32 klasman maçında P Grubu'nda Almanya, Kanada'yı 82-76 yendi.

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

2019 FIBA Dünya Kupası'nda 17-32 klasman maçında P Grubu'nda Almanya, Kanada'yı 82-76 yendi.

P Grubu'nda Çin'in Şanghay şehrinde Almanya-Kanada maçı oynandı. Almanya, ilk yarısını 36-33 önde kapattığı karşılaşmayı 82-76 kazandı.

Almanya, turnuvada üçüncü galibiyetini elde ederken, Kanada ise şampiyonayı üç yenilgiyle tamamladı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Kanada, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu! 25 kişiye ekmek veriyor
Kadınlar tuvaletine giren davetsiz misafir, büyük paniğe neden oldu David Beckham, reklam filminde Çinli model ile evlendi Galatasaray'ın yıldızı Seri'den eski kulübü Nice'ye dava

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 19:00:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]