Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

43 dakika önce

Salon: ShenzhenHakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Ferdinand Pascual (Filipinler), Julio Cesar Anaya Freile (Panama)ABD: Walker 16, Mitchell 6, Harris 8, Barnes 10, Turner 16, Brown 11, White 4, Lopez, Middleton 9, Smart 9Brezilya: Huertas 7, Louzada, Garcia 5, Caboclo 6, Felicio, Benite...

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Salon: Shenzhen

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Ferdinand Pascual (Filipinler), Julio Cesar Anaya Freile (Panama)

ABD: Walker 16, Mitchell 6, Harris 8, Barnes 10, Turner 16, Brown 11, White 4, Lopez, Middleton 9, Smart 9

Brezilya: Huertas 7, Louzada, Garcia 5, Caboclo 6, Felicio, Benite 21, Barbosa 14, Luz 2, Varejao 14, Sousa 4

1. Periyot: 21-18

Devre: 43-39

3. Periyot: 67-56

2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur K Grubu'nun son maçında ABD, Brezilya'yı 89-73 yendi.

Oynadığı 5. maçı da kazanan ABD, lider olarak çeyrek finale yükseldi. Brezilya ise grubu son sırada bitirdi.

Julio Cesar, Filipinler, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:00 Kaynak: AA
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