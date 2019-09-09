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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

22 dakika önce

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turu, K ve L gruplarında oynanan maçlarla sona erdi.

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turu, K ve L gruplarında oynanan maçlarla sona erdi.

K Grubu'nda Yunanistan, Çekya'yı 84-77 yenmesine rağmen 12 sayılık farkı yakalayamaması nedeniyle çeyrek finale çıkamadı. Brezilya'yı 89-73 mağlup eden ABD, K Grubu'nda lider, Çekya da ikinci olarak son 8 arasına kaldı.

L Grubu'nda ise Avustralya, Fransa'yı 100-98'lik skorla geçti. Bu grupta Avustralya lider, Fransa ikinci oldu ve çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde ABD-Fransa ve Avustralya-Çekya eşleşmeleri oluştu.

Öte yandan ABD ve Arjantin, Amerika kıtasından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Kupada iki grupta alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

K Grubu:

Çekya-Yunanistan: 77-84

ABD-Brezilya: 89-73

TakımMaçGMASYSPuan
1.ABD55043733010
2.Çekya532417395 8
3.Yunanistan5324033828
4.Brezilya532409427 8

L Grubu:

Dominik Cumhuriyet-Litvanya: 55-74

Fransa-Avustralya: 98-100

TakımMaçGMASYSPuan
1.Avustralya55045841610
2.Fransa541447 369 9
3.Litvanya5324243368
4.Dominik Cumhuriyeti523337 390 7

- Yarının programı

Turnuvanın çeyrek finalinde yarın oynanacak iki karşılaşma şöyle:

14.00 Arjantin-Sırbistan

16.00 İspanya-Polonya

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Avustralya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:16 Kaynak: AA
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