Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda O ve P gruplarında oynanan ikinci maçların ardından 17-32'ncilik klasman mücadelesi sona erdi.

Türkiye, O Grubu'ndaki son maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenildi ve turnuvayı 22. sırada tamamladı. Milliler, bu sıralamayla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için eleme oynama hakkı kazandı.

Klasman maçlarında günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:

O Grubu:

Japonya- Karadağ: 65-80

Türkiye-Yeni Zelanda: 101-102

Takım Maç G M AS YS Puan 1 Yeni Zelanda 5 3 2 497 470 8 2 Türkiye 5 2 3 434 427 7 3 Karadağ 5 1 4 370 406 6 4 Japonya 5 0 5 334 464 5

P Grubu:

Ürdün- Senegal: 79-77

Almanya- Kanada: 82-76