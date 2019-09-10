Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Son Dakika Spor Haber

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

44 dakika önce

Salon: Şanghay Oriental Spor MerkeziHakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Yohan Rosso (Fransa), Takaki Kato (Japonya)İspanya: Rubio 19, Fernandez 16, Claver 6, Juancho Hernangomez 14, Gasol 10, Llull 4, Hernangomez Geuer 18, Oriola 2, Ribas 1, Colom, RabasedaPolonya: Slaughter 19, Ponitka...

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Salon: Şanghay Oriental Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi

Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Yohan Rosso (Fransa), Takaki Kato (Japonya)

İspanya: Rubio 19, Fernandez 16, Claver 6, Juancho Hernangomez 14, Gasol 10, Llull 4, Hernangomez Geuer 18, Oriola 2, Ribas 1, Colom, Rabaseda

Polonya: Slaughter 19, Ponitka 9, Waczynski 15, Cel 3, Hrycaniuk 8, Gruszecki, Laczynski, Olejniczak, Sokolowski 11, Balcerowski, Koszarek 3, Kulig 10

1. Periyot: 22-18

Devre: 46-41

3. Periyot: 67-58

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda İspanya, çeyrek final maçında Polonya'yı 90-78 yenerek yarı finale yükseldi.

İspanya, maçın başlarında üç sayılık atışlarla etkili olmaya çalışan Polonya karşısında ilk periyodu 22-18 önde tamamladı. Başa baş oyunun sürdüğü ikinci çeyrekte de skor avantajını koruyan İspanya, soyunma odasına 46-41 üstün girdi.

İkinci devreye skorer bir oyunla başlayan İspanya, farkın bir ara 14 sayıya (58-44) kadar çıktığı üçüncü periyodu 67-58'lik skorla önde bitirdi. Son çeyrekte maça ortak olmaya çalışan Polonya, bitime 5 dakika 42 saniye kala farkı 4 sayıya kadar düşürdü: 76-72. Buna karşılık rakibi önünde 11-0'lık seri yakalayan İspanya, farkı tekrar açtı ve mücadeleden 90-78 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Ricky Rubio, 19 sayı, 9 asist, 5 ribauntluk performansıyla İspanya'nın galibiyetinde ön plana çıktı. Polonya'da Slaughter'ın 19 sayılık katkısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Dünya Kupası'nda 2006'nın şampiyonu İspanya, yarı finalde Avustralya-Çekya maçının galibiyle karşılaşacak. Polonya ise 5-8'incilik klasman maçları yapacak.

Porto Riko, İspanya, Japonya, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim ile görüşen Falcao, Kasımpaşa maçında forma bekliyor
Guti, Yunanistan ekibi Aris'in başına geçiyor! Ali Koç Avrupa Kulüpler Birliği yönetimine girdi! Sırbistan'ı yenen Arjantin, Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 19:06:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]