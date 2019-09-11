Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

1 saat önce

Salon: Şanghay Oriental Spor MerkeziHakemler: Roberto Vazquez (Porto Riko), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Matthew Leigh Kallio (Kanada)Avustralya: Mills 24, Dellavedova 9, Ingles 6, Baynes 6, Landale 7, Goulding 14, Bogut 10, Kay 4, Creek 2Çekya: Satoransky 13, Hruban 2, Bohacik 8, Balvin,...

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Salon: Şanghay Oriental Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi

Hakemler: Roberto Vazquez (Porto Riko), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Matthew Leigh Kallio (Kanada)

Avustralya: Mills 24, Dellavedova 9, Ingles 6, Baynes 6, Landale 7, Goulding 14, Bogut 10, Kay 4, Creek 2

Çekya: Satoransky 13, Hruban 2, Bohacik 8, Balvin, Kriz 4, Auda 21, Pumprla 10, Schilb 5, Peterka 7

1. Periyot: 17-17

Devre: 33-30

3. Periyot: 63-48

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Avustralya, Çekya'yı 82-70 yenerek yarı finale yükseldi.

Avustralya ile Çekya arasında dengeli oyuna sahne olan çeyrek final maçının ilk çeyreği, 17-17 eşitlikle sona erdi. İkinci periyotta başa baş oyun devam etse de soyunma odasına Avustralya'nın 33-30 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte skor üretmekte zorlanmayan Avustralya, final periyoduna 63-48 önde girdi. Çekya, son periyotta üç sayılık basketlerle maça ortak olmaya çalışsa da mücadeleden 82-70 galip ayrılan Avustralya, yarı finale kaldı.

Patty Mills, 24 sayıyla Avustralya'nın galibiyetinde başrol oynadı. Çekya'da Patrik Auda'nın 21 sayı ve Tomas Satoransky'nin 13 sayı, 13 asist, 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Dünya Kupası'nda ilk kez yarı finale yükselen Avustralya, İspanya ile karşılaşacak. Çekya ise 5-8'incilik klasman maçında Polonya ile mücadele edecek.

Öte yandan Çekya'nın elenmesiyle Avrupa kıtasından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak iki takım İspanya ve Fransa oldu.

Bosna - Hersek, Porto Riko, Avustralya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:16 Kaynak: AA
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