Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

1 saat önce

Salon: WukesongHakemler: Steven Anderson (ABD), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Jorge Vuzquez (Porto Riko)Arjantin: Brussino 2, Campazzo 12, Delia 6, Garino, Scola 28, Caffaro, Deck 13, Fjellerup, Gallizzi 2, Laprovittola 7, Vildoza 10Fransa: Batum 3, Gobert 3, Fournier 16, M'Baye 4, Ntilikina...

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Salon: Wukesong

Hakemler: Steven Anderson (ABD), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Jorge Vuzquez (Porto Riko)

Arjantin: Brussino 2, Campazzo 12, Delia 6, Garino, Scola 28, Caffaro, Deck 13, Fjellerup, Gallizzi 2, Laprovittola 7, Vildoza 10

Fransa: Batum 3, Gobert 3, Fournier 16, M'Baye 4, Ntilikina 16, de Colo 11, Albicy 3, Labeyrie 8, Lacombe, Lessort 2, Poirier, Toupane

1. periyot: 21-18

Devre: 39-32

3. periyot: 60-48

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda, yarı final maçında Fransa'yı 80-66 yenen Arjantin finale çıktı.

Karşılaşmaya Campazzo'nun etkili oyunuyla başlayan Arjantin, dış şutlardan bulduğu sayılarla ilk çeyreği 21-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Scola'nın skorer oyunuyla üstünlüğü elinde tutan ve iyi savunma yapan Arjantin, ilk yarıyı 39-32 önde kapadı.

Üçüncü çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulan Arjantin, Fransa'da de Colo ve Fournier'in etkili oyununa rağmen son periyoda çift haneli farka ulaşarak gitti: 60-48.

Final periyodunda çok fazla top kaybı yapan Fransa karşısında yıldız oyuncusu Scola'nın önderliğinde farkı daha açan Arjantin, rakibini 80-66 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.

Finalde Arjantin ile İspanya, 15 Eylül Pazar günü karşı karşıya gelecek. Aynı gün Fransa ile Avustralya bronz madalya maçına çıkacak.

Bosna - Hersek, Porto Riko, Arjantin, Batum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:24 Kaynak: AA
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