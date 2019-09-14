Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Son Dakika Spor Haber

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

1 saat önce

Salon: Beijing Wukesong Spor MerkeziHakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Jung Yu (Tayvan), Takaki Kato (Japonya)ABD: Barnes 10, Harris 14, Mitchell 16, Turner 7, White 12, Brown 8, Lopez 3, Middleton 13, Plumlee 4Polonya: Cel, Hrycaniuk 4, Ponitka 18, Slaughter 15, Waczynski 17, Sokolowsky...

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Salon: Beijing Wukesong Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Jung Yu (Tayvan), Takaki Kato (Japonya)

ABD: Barnes 10, Harris 14, Mitchell 16, Turner 7, White 12, Brown 8, Lopez 3, Middleton 13, Plumlee 4

Polonya: Cel, Hrycaniuk 4, Ponitka 18, Slaughter 15, Waczynski 17, Sokolowsky 7, Balcerowski 2, Koszarek, Kulig 9, Gruszecki, Laczynski, Olejniczak 2

1. Periyot: 28-14

Devre: 47-30

3. Periyot: 63-55

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası klasman maçında Polonya'yı 87-74 mağlup eden ABD, organizasyonu 7. tamamladı.

Japonya, Tayvan, Pekin, Kato, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Falcao ilk maçında gol attı, dış basında konuşuldu
Kasımpaşa'dan beIN Sports spikeri Melih Şendil'e 'taraflı anlatım' tepkisi! Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 3 Türk finale yükseldi Fatih Öztürk, 1-0 yenildikleri maçta kendisine gol atan Falcao'yu tebrik etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 14:51:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]