Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

12 dakika önce

Salon: WukesongHakemler: Roberto Vazquez (Porto Riko), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Ferdinand Pascual (Filipinler)Fransa: Ntilikina 2, Fournier 16, M'Baye, Batum 9, Gobert 2, Albicy 9, Labeyrie 2, de Colo 19, Poirier 8, ToupaneAvustralya: Mills 15, Dellavedova 4, Ingles 17, Kay 9, Bogut...

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Salon: Wukesong

Hakemler: Roberto Vazquez (Porto Riko), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Ferdinand Pascual (Filipinler)

Fransa: Ntilikina 2, Fournier 16, M'Baye, Batum 9, Gobert 2, Albicy 9, Labeyrie 2, de Colo 19, Poirier 8, Toupane

Avustralya: Mills 15, Dellavedova 4, Ingles 17, Kay 9, Bogut 5, Baynes 5, Goulding, Landale 4, Creek

1. Periyot: 11-16

Devre: 21-30

3. Periyot: 42-46

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında Avustralya'yı 67-59 yenen Fransa, bronz madalya kazandı.

Avustralya, ilk çeyreğini 16-11 önde bitirdiği mücadelenin devre arasına 30-21'lik skorla üstün girdi.

Üçüncü çeyreği de 46-42 önde kapatan Avustralya, son periyotta üstünlüğünü kaybetti. Bir ara 15 sayı geriye düşen Fransa, son periyodun başında ilk kez öne geçtiği mücadeleden 67-59 galip ayrılarak turnuvada 2014'ten sonra ikinci defa bronz madalyanın sahibi oldu.

Fransa'nın Fenerbahçe Bekolu basketbolcusu Nando de Colo, 19 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. Avustralya'da Joe Ingles'ın 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bosna - Hersek, Porto Riko, Filipinler, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:00 Kaynak: AA
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