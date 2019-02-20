Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

1 saat önce

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turuna 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, System.String[]
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turuna 5. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye'nin de mücadele ettiği elemelerde yarın ve 22 Şubat Cuma günü 12 karşılaşma oynanacak.

I Grubu'nda kupaya katılmayı garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, cuma günü saat 19.00'da başlayacak mücadelede iddiası bulunmayan Slovenya'yı Ankara'da ağırlayacak. Millilerin grubundan çıkması kesinleşen diğer ekip İspanya da aynı gün TSİ 20.30'da Letonya'ya konuk olacak.

Gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Diğer gruplarda Litvanya, Fransa, Çekya, Yunanistan ve Almanya şu ana kadar 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen takımlar oldu.

24-25 Şubat'ta yapılacak son karşılaşmalarla tamamlanacak Avrupa elemelerinde 2. tur 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.00 Bulgaristan-Rusya

20.00 Finlandiya-Fransa

20.00 Çekya-Bosna Hersek

20.00 Estonya-Sırbistan

20.30 İsrail-Almanya

21.30 Yunanistan-Gürcistan

22 Şubat Cuma:

19.00 Türkiye-Slovenya

20.00 Ukrayna-Karadağ

20.00 Hırvatistan-Polonya

20.30 Letonya-İspanya

22.00 Hollanda-Litvanya

22.15 İtalya-Macaristan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:28 Kaynak: AA

Slovenya, basketbol, Avrupa, Spor
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