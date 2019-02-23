Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

51 dakika önce

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turunda, 5. hafta maçları tamamlandı.

Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, System.String[]
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turunda, 5. hafta maçları tamamlandı.

Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirlendiği Avrupa Elemeleri 2. turunun 5. haftası, I ve J gruplarında oynanan 6 maçla sona erdi.

Dünya Kupasına katılmayı önceden garantileyen Türkiye, Ankara'da konuk ettiği Slovenya'yı 77-58 mağlup ederek I Grubu'nda ikinci sıradaki yerini korudu.

J Grubu'nda Macaristan'ı 75-41 yenen İtalya ile Hırvatistan'ı 77-69'la geçen Polonya, Dünya Kupası vizesi aldı.

Alınan sonuçlar şöyle:


Türkiye-Slovenya: 77-58

Ukrayna- Karadağ: 74-76

Hırvatistan-Polonya: 69-77

Letonya- İspanya: 62-67

Hollanda- Litvanya: 69-78

İtalya-Macaristan: 75-41

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:05 Kaynak: AA

basketbol, Avrupa, Spor
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