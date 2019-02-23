Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
51 dakika önce
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turunda, 5. hafta maçları tamamlandı.
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri 2. turunda, 5. hafta maçları tamamlandı. Çin
'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirlendiği Avrupa Elemeleri 2. turunun 5. haftası, I ve J gruplarında oynanan 6 maçla sona erdi.
Dünya Kupasına katılmayı önceden garantileyen Türkiye
, Ankara
'da konuk ettiği Slovenya
'yı 77-58 mağlup ederek I Grubu'nda ikinci sıradaki yerini korudu.
J Grubu'nda Macaristan
'ı 75-41 yenen İtalya
ile Hırvatistan
'ı 77-69'la geçen Polonya
, Dünya Kupası vizesi aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Türkiye-Slovenya: 77-58
Ukrayna- Karadağ
: 74-76
Hırvatistan-Polonya: 69-77
Letonya- İspanya
: 62-67
Hollanda- Litvanya
: 69-78
İtalya-Macaristan: 75-41
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:05 Kaynak: AA
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