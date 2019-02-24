Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
19 dakika önce
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turunda 6. hafta maçları başladı.
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri 2. turunda 6. hafta maçları başladı. Çin
'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirlendiği Avrupa elemelerinde K ve L gruplarının son hafta maçları oynandı. Finlandiya
'yı 91-76 yenen Rusya
, K Grubu ikincisi, İsrail
'i 97-76 mağlup eden Sırbistan
ise L Grubu üçüncüsü olarak son hafta maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
K Grubu'nda Fransa
, Rusya, Çekya, L Grubu'nda Yunanistan
, Almanya
ve Sırbistan, Dünya Kupası'na katılan takımlar oldu.
Yarınki maçlarla sona erecek elemelerde alınan sonuçlar şöyle:
Rusya-Finlandiya: 91-76
Sırbistan-İsrail: 97-76
Gürcistan- Estonya
: 77-84
Fransa-Çekya: 82-66 Bosna
Hersek- Bulgaristan
: 87-67
Almanya-Yunanistan: 63-69
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:20 Kaynak: AA
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