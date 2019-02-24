Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

19 dakika önce

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turunda 6. hafta maçları başladı.

Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, System.String[]
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turunda 6. hafta maçları başladı.

Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirlendiği Avrupa elemelerinde K ve L gruplarının son hafta maçları oynandı.

Finlandiya'yı 91-76 yenen Rusya, K Grubu ikincisi, İsrail'i 97-76 mağlup eden Sırbistan ise L Grubu üçüncüsü olarak son hafta maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

K Grubu'nda Fransa, Rusya, Çekya, L Grubu'nda Yunanistan, Almanya ve Sırbistan, Dünya Kupası'na katılan takımlar oldu.

Yarınki maçlarla sona erecek elemelerde alınan sonuçlar şöyle:

Rusya-Finlandiya: 91-76

Sırbistan-İsrail: 97-76

Gürcistan- Estonya: 77-84

Fransa-Çekya: 82-66

Bosna Hersek- Bulgaristan: 87-67

Almanya-Yunanistan: 63-69

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:20 Kaynak: AA

Sırbistan Karadağ, Rusya Federasyonu, Avrupa, Spor
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