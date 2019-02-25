Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

1 saat önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur 6. hafta maçında konuk olduğu İspanya'ya 74-58 yenildi.

Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, System.String[]
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur 6. hafta maçında konuk olduğu İspanya'ya 74-58 yenildi.

Tenerife kentindeki Santiago Martin Arena'da oynanan I Grubu'nun son hafta mücadelesinde, Dünya Kupası'nı daha önce garantileyen İspanya ile Türkiye karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-16 önde tamamlayan ev sahibi takım, devre arasına da 47-36 üstün girdi.

Üçüncü periyotta farkı açan İspanya, son çeyreğine 59-42'lik skorla üstün girdiği mücadelede Türkiye'yi 74-58 mağlup etti.

İspanya'da Dario Brizuela, 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Türkiye'de Semih Erden'in 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla Türkiye, 8 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadığı grupta ikinci olarak Dünya Kupası'nın yolunu tuttu. İspanya ise 10 galibiyet, 2 mağlubiyetle grubu lider tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:31 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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