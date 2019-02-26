Basketbol: 2019 Fıba Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turu, 6. hafta maçlarıyla sona erdi.

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turu, 6. hafta maçlarıyla sona erdi.



Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirlendiği Avrupa elemelerinde I ve J gruplarının son hafta maçları oynandı.



İspanya, I Grubu'nun liderlik mücadelesinde konuk ettiği Türkiye'yi 74-58 yendi. İspanya lider, Türkiye ikinci olarak Dünya Kupası'nın yolunu tuttu. Grubun diğer maçında Karadağ, evinde Letonya'ya 80-74 kaybetmesine rağmen üçüncü olarak Dünya Kupası bileti aldı.



I Grubu'nda İspanya, Türkiye, Karadağ, J Grubu'nda Litvanya, İtalya, Polonya Dünya Kupası'na katılan takımlar oldu. Daha önce Fransa, Rusya, Çekya, Yunanistan, Almanya ve Sırbistan, Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanmıştı.



Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Litvanya-İtalya: 86-73



Macaristan-Hırvatistan: 84-65



Karadağ-Letonya: 74-80



Slovenya-Ukrayna: 85-84



İspanya-Türkiye: 74-58



Polonya-Hollanda: 85-76

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cani Adam, Öldürdüğü Annesini Pişirip Köpeğiyle Birlikte Yedi

Azra Akın, Bebeğinin Fotoğrafını İlk Kez Yayınladı

Terör Örgütü Yandaşları Avrupa Konseyi Binasına Saldırdı! Çok Sayıda Gözaltı Var

Shakira, 87 Milyon TL Vergi Kaçırmakla Suçlandı!