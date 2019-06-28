Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

5 dakika önce

Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde oynanan sekiz karşılaşma tamamlandı.

Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası, System.String[]
Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde oynanan sekiz karşılaşma tamamlandı.
C Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Sırbistan'ın Niş şehrinde karşılaştığı Slovenya'ya 62-55 mağlup olarak ikinci yenilgisini alırken, gruptaki diğer maçta Macaristan'ın İtalya'yı mağlup etmesi sonucu ay-yıldızlıların gruptan çıkma şansı kalmadı.
A ve B gruplarındaki takımların Letonya'da, C ve D gruplarındaki takımların ise Sırbistan'da mücadele ettiği şampiyonanın ikinci gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu:
Letonya: 82 - Ukrayna: 74
İspanya: 67 - Büyük Britanya: 59
B Grubu:
Çekya: 71 - İsveç: 64
Karadağ: 53 - Fransa: 88
C Grubu:
Slovenya: 62 - Türkiye: 55
İtalya: 51 - Macaristan: 59
D Grubu:
Belçika: 61 - Belarus: 69
Sırbistan: 77 - Rusya: 63
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:37 Kaynak: AA
Türkiye, Letonya, Sırbistan Karadağ, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'nin dış borç stoku 453,4 milyar dolar UEFA, Milan'ı Avrupa'dan men etti ABD'li oyuncu Steven Seagal Türkiye'de Türkiye, Slovenya'ya 65-55 mağlup oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 23:42:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]