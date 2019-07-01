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Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

9 dakika önce

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlandı.

Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası, System.String[]
2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlandı.
Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada A, B, C ve D gruplarında 3. ve son maçlar oynandı.
A Grubu'nda İspanya, B Grubu'nda Fransa, C Grubu'nda Macaristan, D Grubu'nda da Sırbistan, lider olarak adlarını çeyrek finale yazdırdı.
Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren Büyük Britanya, Letonya, İsveç, Karadağ, İtalya, Slovenya, Belçika ve Rusya ise çeyrek final elemesi oynamaya hak kazandı.
Eleme turunda Büyük Britanya ile Karadağ, İsveç ile Letonya, İtalya ile Rusya, Belçika ile Slovenya eşleşti.
Gruplarda oynanan son maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Ukrayna: 54 - Büyük Britanya: 68
Letonya: 56 - İspanya: 59
B Grubu:
Çekya: 57 - Karadağ: 70
İsveç: 65 - Fransa: 71
C Grubu:
Macaristan: 58 - Türkiye: 59
İtalya: 75 - Slovenya: 57
D Grubu:
Belarus: 62 - Rusya: 76
Belçika: 66 - Sırbistan: 70
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:03 Kaynak: AA
İspanya, Sırbistan Karadağ, Letonya, Spor
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