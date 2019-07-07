Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
7 dakika önce
Letonya ile Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın finalinde Fransa'yı 86-66 yenen İspanya, şampiyon oldu.
Letonya
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:37 Kaynak: AA
ile Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa
Basketbol Şampiyonası'nın finalinde Fransa
'yı 86-66 yenen İspanya
, şampiyon oldu.
27 Haziran'da başlayan organizasyon, Sırbistan'ın başkenti Belgrad
'da oynanan final ve üçüncülük maçları ile sona erdi.
Final maçında İspanya, Fransa'yı 86-66 yenerek, şampiyonluğa ulaştı. Maçın en skorer ismi, İspanya adına 23 sayı kaydeden Marta Xargay oldu. İspanya, maçın ardından Belgrad Arena'da düzenlenen törende kupasını aldı.
Öte yandan, üçüncülük maçında Büyük Britanya
'yı 81-55 yenen ev sahibi Sırbistan, organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.
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