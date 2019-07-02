Basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
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Sırbistan ve Letonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Belçika ile Rusya, çeyrek finale yükseldi.
Sırbistan ve Letonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Belçika ile Rusya, çeyrek finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:21 Kaynak: AA
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan iki eleme maçı sonunda son çeyrek finalistler de belli oldu.
Slovenya'yı 72-67 yenen Belçika ile İtalya'yı 63-54 mağlup eden Rusya, çeyrek finale çıktı.
Şampiyonanın çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Macaristan-Büyük Britanya
İspanya-Rusya
Fransa-Belçika
Sırbistan-İsveç
Çeyrek final müsabakalarının tamamı, 4 Temmuz Perşembe günü oynanacak.
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