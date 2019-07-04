Basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
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Sırbistan ve Letonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Büyük Britanya, İspanya, Fransa ve Sırbistan, yarı finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:27 Kaynak: AA
Sırbistan ve Letonya
'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa
Basketbol Şampiyonası'nda Büyük Britanya
, İspanya
, Fransa
ve Sırbistan, yarı finale yükseldi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad
'da oynanan çeyrek final maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Macaristan
: 59 - Büyük Britanya: 62
İspanya: 78 - Rusya
: 54
Fransa: 84 - Belçika
: 80
Sırbistan: 87 - İsveç
: 49
Şampiyonanın yarı finalinde Büyük Britanya ile Fransa, İspanya ile ev sahibi Sırbistan eşleşti.
Yarı final karşılaşmaları, 6 Temmuz Cumartesi günü Belgrad Arena'da oynanacak.
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