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Basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

46 dakika önce

Sırbistan ve Letonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Büyük Britanya, İspanya, Fransa ve Sırbistan, yarı finale yükseldi.

Basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, System.String[]
Sırbistan ve Letonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Büyük Britanya, İspanya, Fransa ve Sırbistan, yarı finale yükseldi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan çeyrek final maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Macaristan: 59 - Büyük Britanya: 62
İspanya: 78 - Rusya: 54
Fransa: 84 - Belçika: 80
Sırbistan: 87 - İsveç: 49
Şampiyonanın yarı finalinde Büyük Britanya ile Fransa, İspanya ile ev sahibi Sırbistan eşleşti.
Yarı final karşılaşmaları, 6 Temmuz Cumartesi günü Belgrad Arena'da oynanacak.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:27 Kaynak: AA
Sırbistan Karadağ, Büyük Britanya, İspanya, Fransa, Spor
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