Basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
1 saat önce
Letonya ile Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Fransa ve İspanya finale yükseldi.
Letonya
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:34 Kaynak: AA
ile Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa
Basketbol Şampiyonası'nda Fransa
ve İspanya
finale yükseldi.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad
'da oynanan yarı final maçlarında Fransa, Büyük Britanya
'yı 63-56, İspanya ise ev sahibi Sırbistan'ı 71-66 mağlup etti.
Organizasyon, yarın Belgrad Arena'da TSİ 18.30'da oynanacak üçüncülük ve TSİ 21.30'da oynanacak final maçlarıyla tamamlanacak.
Öte yandan, bugün oynanan ve 2020 Tokyo
Olimpiyatları'na katılacak son iki takımın belirlendiği diğer maçlarda Belçika
, Macaristan
'ı 72-56, İsveç
ise Rusya
'yı 57-52 yendi.
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