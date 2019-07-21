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Basketbol: 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

54 dakika önce

2021 Avrupa Kadınlar ve Erkekler Basketbol Şampiyonası elemelerinin grupları yarın belli olacak.

Basketbol: 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, System.String[]
2021 Avrupa Kadınlar ve Erkekler Basketbol Şampiyonası elemelerinin grupları yarın belli olacak.
Almanya'nın Münih kentinde, TSİ 13.15'te gerçekleştirilecek kura çekimine, A Milli Kadın Takımı ikinci torbadan, A Milli Erkek Takımı ise üçüncü torbadan katılacak.
2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Fransa ve İspanya'nın doğrudan katılma hakkı alması nedeniyle elemelerde 33 takım mücadele edecek. Grupların 6'sı dörderli, 3'ü üçerli takımlardan oluşacak ve gruplardaki her takım birbiriyle rövanş usulü maç yapacak.

Elemelerin ardından grubunu lider tamamlayan 9 takım ile en iyi ikinci olan 5 takım, 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.
2021 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nın elemelerinde ise 32 takım yer alacak. Takımlar, dörderli 8 gruba dağılacak ve birbirleriyle rövanş usulü karşılaşacak.
Elemelerin ardından ev sahibi takımlar Almanya, Çekya, İtalya ve Gürcistan'ın bulunduğu gruplar dışında, ilk üç sırada yer alan ülkeler şampiyonaya bilet alacak. Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak.
basketbol, Almanya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:23 Kaynak: AA
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