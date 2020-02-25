12 Dev Adam, İsveç'e 87-80 mağlup oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor 12 Dev Adam, İsveç'e 87-80 mağlup oldu - Son Dakika Spor

12 Dev Adam, İsveç'e 87-80 mağlup oldu

45 dakika önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2021 Elemeleri D Grubu ikinci maçında deplasmanda İsveç'e 87-80 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı.

12 Dev Adam, İsveç'e 87-80 mağlup oldu, System.String[]

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda İsveç'e 87-80 yenildi. Karşılaşmaya art arda 3 üç sayılık basketle başlayan İsveç, ilk 5 dakikayı 9-7 önde geçti. Melih Mahmutoğlu'nun 7. dakikadaki dış atışıyla ilk kez öne geçen (12-13) Türkiye, ilk çeyreği 20-18 üstün tamamladı. Müsabakanın ikinci periyoduna 6-0'lık seriyle başlayan İsveç, 12. dakikada 24-20 öne geçti. Ev sahibi ekip, Hakanson'un üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle soyunma odasına 47-38 önde gitti.

FARK 15 SAYIYA KADAR ÇIKMIŞTI

Uzun mesafe şutlardaki başarısını sürdüren ve 3. periyodun bitimine 4,5 dakika kala farkı 15 sayıya (60-45) çıkaran İsveç, son 10 dakikaya da 67-55'lik skor avantajıyla girdi. Türkiye, rakip sahada baskı yaparak başladığı son çeyreğin ilk 2,5 dakikasında farkı 6 sayıya (69-63) indirdi. Fakat İsveç, hücum ribauntları sonrası bulduğu ikinci şans sayıları ve Türkiye'nin yaptığı basit top kayıpları sayesinde mücadeleyi 87-80 kazandı.

TÜRKİYE SON SIRADA

Gruptaki ilk karşılaşmasında ağırladığı Hollanda'ya 72-65 yenilen ay-yıldızlılar, İsveç deplasmanından da mağlup ayrıldı. D Grubu'nun diğer karşılaşmada ise Hırvatistan, konuk olduğu Hollanda'yı 69-59 yenerek 2'de 2 yaptı. Hırvatistan böylece birer galibiyeti bulunan Hollanda ve İsveç'in önünde liderliğini sürdürdü. Türkiye ise son sıraya geriledi.

Melih Mahmutoğlu, Polonya, İtalya, İsveç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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