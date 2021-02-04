Basketbol: 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika

Basketbol: 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

04.02.2021 19:07
Basketbol: 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri, System.String[]

Salon: Ahmet CömertHakemler: Geert Jacobs (Belçika), Esperanza Mendoza Holgado (İspanya), Sinisa Prpa (Sırbistan)Romanya: Ghizila 8, Pavel 2, Walker 10, Podar 5, Marginean 14, Popescu, Filip, Armanu, Sipos 9, Ghita, Orban, Lenart 4Çekya: Vorackova 12, Bartakova 6, Elhotova 11, Stoupalova...

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Geert Jacobs (Belçika), Esperanza Mendoza Holgado (İspanya), Sinisa Prpa (Sırbistan)

Romanya: Ghizila 8, Pavel 2, Walker 10, Podar 5, Marginean 14, Popescu, Filip, Armanu, Sipos 9, Ghita, Orban, Lenart 4

Çekya: Vorackova 12, Bartakova 6, Elhotova 11, Stoupalova 10, Reisingerova 25, Brezinova 8, Hejdova 8, Hanusova 15, Adamcova 3, Vyoralova 2, Sipova, Matuskova

1. Periyot: 8-32

Devre: 25-58

3. Periyot: 41-76

Basketbol 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. hafta maçında Çekya, İstanbul'da oynanan mücadelede Romanya'yı 100-52 yendi.

Çekya, bu sonuçla 4. galibiyetini aldı. Romanya ise 4. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Çekya, birinci periyodu 32-8, ilk yarıyı 58-25 önde kapattı.

İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren Çekya, üçüncü çeyreğini 76-41 önde tamamladığı karşılaşmadan 100-52 galip ayrıldı.

Belçika, İspanya, Romanya, Jacobs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde oynayamayacak Kansere yakalanan Hüner Coşkuner'den hayranlarını üzen haber! Yoğun bakıma kaldırıldı Ünlü tıp dergisi Lancet: Çin aşısı CoronaVac 60 yaş ve üstü için etkili "Elim kırılsaydı da yapmasaydım" dedi ama iş işten geçti! Kendisine 'ağabey' demeyen arkadaşını vurdu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin 'yeni anayasa' zirvesi sona erdi Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı Şanlıurfa'da 3 gündür durdurulamayan kız kaçırma kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı 37 saniyelik ölümünde ruhlar gören kadının hayatı, belgesele konu oldu
Son Dakika: Türkiye'de 4 Şubat günü 113 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 7 bin 909 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Şubat günü 113 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 7 bin 909 yeni vaka tespit edildi         
19:03
Jeofizik Mühendisi Ali İlker Bulut: Evlerin depremde ayakta kalabilmesi için zemine uygun inşa edilmesi gerekiyor Jeofizik Mühendisi Ali İlker Bulut: Evlerin depremde ayakta kalabilmesi için zemine uygun inşa edilmesi gerekiyor         
18:39
Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozu sosyal medyayı salladı Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozu sosyal medyayı salladı         
18:07
Dünya bu genci konuşuyor! İki kez koronaya yakalandı ama salgından haberi yok Dünya bu genci konuşuyor! İki kez koronaya yakalandı ama salgından haberi yok         
17:07
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vatandaşımızı ezdirmeyiz" sözleri sonrası ekipler market denetimlerini sıklaştırdı         
16:51
Elit İşcan'ın cinsel saldırıyla suçladığı Efecan Şenolsun'a 10 yıl hapis istemi Elit İşcan'ın cinsel saldırıyla suçladığı Efecan Şenolsun'a 10 yıl hapis istemi         
16:35
Şeyma Subaşı ve sevgilisinin aşk dolu fotoğrafını kimin çektiği merak konusu oldu Şeyma Subaşı ve sevgilisinin aşk dolu fotoğrafını kimin çektiği merak konusu oldu         
16:00
Mustafa Cengiz İrfan Can için yaptıkları teklifi duyurup çarpıcı bir iddiada bulundu: F.Bahçe 7 değil, 10 milyon euro ödedi Mustafa Cengiz İrfan Can için yaptıkları teklifi duyurup çarpıcı bir iddiada bulundu: F.Bahçe 7 değil, 10 milyon euro ödedi         
15:20
BBG ile tanınan Eray Sezer yıllar sonra ortaya çıktı BBG ile tanınan Eray Sezer yıllar sonra ortaya çıktı         
13:47
Baskında kilolarca et ürünü ele geçirildi! Vicdansız işletmeci bunları insanlara satacaktı Baskında kilolarca et ürünü ele geçirildi! Vicdansız işletmeci bunları insanlara satacaktı         
13:34
Kılıçdaroğlu'na Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruldu Kılıçdaroğlu'na Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruldu         
12:55
Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti Kriminal rapor, 4 gencin ölümündeki sır perdesini araladı! Biri uyuşturucudan öldü, diğer 3 arkadaş av tüfeğiyle intihar etti         
12:10
Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı Kızlarının saçlarının arasına kayıt cihazı koyan aile, öğretmenin zorbalığını yakaladı         
12:01
Koronavirüste sinsi tehlike: Hastalığı hafif atlatanların yüzde 60'ında kalp kası iltihabı görüldü Koronavirüste sinsi tehlike: Hastalığı hafif atlatanların yüzde 60'ında kalp kası iltihabı görüldü         
11:04
Fuhuş yapmasını engelleyen polislere Fuhuş yapmasını engelleyen polislere "taciz" iftirası atan kadın, vicdan azabı çekince şikayetini geri aldı         
11:03
Dedesinin 25 yıl önce diktiği fidanlar ilgi odağı oldu, her gören fotoğraf çektirmeye geliyor Dedesinin 25 yıl önce diktiği fidanlar ilgi odağı oldu, her gören fotoğraf çektirmeye geliyor         
10:53
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu için ikinci mektup: İstifa etmezse yayınlayacağım Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu için ikinci mektup: İstifa etmezse yayınlayacağım         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2021 19:22:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Basketbol: 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei