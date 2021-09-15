Bu yıl 21'incisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Gaziantep Basketbol, TOFAŞ'ı uzatmalarda 91-90 mağlup etti.
TOFAŞ Spor Salonu'ndaki günün ikinci karşılaşmasının ilk çeyreğini 22-14 önde bitiren Gaziantep Basketbol, ikinci periyotta da üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 37-28 önde girdi.
Gaziantep ekibi, üçüncü çeyrekte 63-52'lik skorla farkı çift hanelerde tutmayı başarsa da son periyotta iyi performansla geri dönüşe imza atan TOFAŞ, 26 sayı üreterek skoru 78-78'e getirdi ve maçı uzatmaya taşıdı.
Uzatmalarda Gaziantep Basketbol rakibine tekrar üstünlük sağladı ve salondan 91-90 galip ayrıldı.
Turnuvanın ikinci gününde, Fenerbahçe Beko- Türk Telekom ve Galatasaray Nef-TOFAŞ karşılaşmaları oynanacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Basketbol: 21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası - Son Dakika Spor