Basketbol: 21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Üçüncü çeyrekte direnç gösteren Türk Telekom, farkı bu periyot sonunda 4'e (54-40) kadar indirse de sarı-lacivertliler dördüncü çeyrekte kontrolü tekrar eline alıp, müsabakadan 83-62 galip ayrıldı.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iyi başlayarak ilk çeyreği 22-14 önde bitiren Fenerbahçe Beko, ikinci periyotta da üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 33-26 önde girdi.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 262 kişi vefat etti 28 bin 118 yeni vaka tespit edildi

İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu