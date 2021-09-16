21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci gün ilk maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 83-62 mağlup etti.
TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iyi başlayarak ilk çeyreği 22-14 önde bitiren Fenerbahçe Beko, ikinci periyotta da üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 33-26 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte direnç gösteren Türk Telekom, farkı bu periyot sonunda 4'e (54-40) kadar indirse de sarı-lacivertliler dördüncü çeyrekte kontrolü tekrar eline alıp, müsabakadan 83-62 galip ayrıldı.
Günün ikinci maçında Galatasaray Nef-TOFAŞ karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Basketbol: 21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası - Son Dakika Spor